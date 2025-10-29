Ausblick: ACCO Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ACCO Brands öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,223 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll ACCO Brands nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 391,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,857 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

