ACI Worldwide Aktie
WKN DE: A0MXU1 / ISIN: US0044981019
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: ACI Worldwide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ACI Worldwide öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,802 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,16 Prozent erhöht. Damals waren 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,00 Prozent auf 465,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 451,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
