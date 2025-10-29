Ausblick: Adani Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adani Power präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,79 INR. Dies würde einem Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Adani Power 1,64 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 22,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 158,88 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 129,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,98 INR je Aktie, gegenüber 6,46 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 603,70 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 542,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at