Ausblick: Adaptive Biotechnologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Adaptive Biotechnologies wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,147 USD. Dies würde einen Gewinn von 33,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Adaptive Biotechnologies -0,220 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 39,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,678 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,080 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 239,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 179,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at