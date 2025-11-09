ADENTRA Aktie
WKN DE: A3D12D / ISIN: CA00686A1084
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: ADENTRA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ADENTRA öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,590 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ADENTRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 CAD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 571,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 775,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,67 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,22 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADENTRA Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: ADENTRA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: ADENTRA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: ADENTRA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: ADENTRA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ADENTRA Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ADENTRA Inc Registered Shs
|19,70
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.