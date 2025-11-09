ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

ADENTRA Aktie

WKN DE: A3D12D / ISIN: CA00686A1084

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: ADENTRA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ADENTRA öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,590 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ADENTRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 CAD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 571,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 775,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,67 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,22 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

