WKN DE: A2AT0H / ISIN: IE00BD845X29

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Adient stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Adient öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,545 USD gegenüber 0,910 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,63 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,200 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 14,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 14,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

