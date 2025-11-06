Aditya Vision Aktie

Aditya Vision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40NQ4 / ISIN: INE679V01027

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Aditya Vision stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aditya Vision wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,03 INR je Aktie gegenüber 0,950 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Aditya Vision 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,37 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aditya Vision 3,76 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,45 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,21 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 26,43 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,60 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Aditya Vision Ltd Registered Shs 534,00 -5,32% Aditya Vision Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

