Ausblick: Aditya Vision stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aditya Vision wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,03 INR je Aktie gegenüber 0,950 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Aditya Vision 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,37 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aditya Vision 3,76 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,45 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,21 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 26,43 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,60 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at