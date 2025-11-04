ADMA Biologics Aktie

ADMA Biologics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12FAG / ISIN: US0008991046

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: ADMA Biologics präsentiert Quartalsergebnisse

ADMA Biologics wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ADMA Biologics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,573 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 505,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 426,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

