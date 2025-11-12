ADNOC Logistics & Services Aktie
Ausblick: ADNOC Logistics Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ADNOC Logistics Services stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,20 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,41 Milliarden AED erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,112 USD, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,04 Milliarden AED generiert wurden.
