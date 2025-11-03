Ausblick: ADT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADT wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,217 USD je Aktie gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ADT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,864 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,520 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,15 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at