Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Advance Auto Parts legt Quartalsergebnis vor
Advance Auto Parts stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,754 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,78 Prozent auf 2,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,630 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,58 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Advance Auto Parts legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
15.10.25