Ausblick: Advance Auto Parts legt Quartalsergebnis vor

Advance Auto Parts stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,754 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,78 Prozent auf 2,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,630 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,58 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at