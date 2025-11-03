Ausblick: Advanced Energy Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Advanced Energy Industries stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten schätzen, dass Advanced Energy Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 441,6 Millionen USD – ein Plus von 18,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Advanced Energy Industries 374,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,73 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at