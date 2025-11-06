Ausblick: AdvanSix gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AdvanSix wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,400 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,22 Prozent verringert. Damals waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AdvanSix in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 365,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 398,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 3,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,62 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,56 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at