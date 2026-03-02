Advantage Solution a Aktie
WKN DE: A2QGPW / ISIN: US00791N1028
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Advantage Solutions A präsentiert Quartalsergebnisse
Advantage Solutions A wird sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Advantage Solutions A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 885,2 Millionen USD im Vergleich zu 892,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,50 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
