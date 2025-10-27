Advantest Aktie
WKN: 868805 / ISIN: JP3122400009
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Advantest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Advantest präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 106,03 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Advantest ein EPS von 61,57 JPY je Aktie vermeldet.
Advantest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 245,47 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 341,34 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 218,67 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 879,73 Milliarden JPY, gegenüber 779,71 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
