Ausblick: Advantest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advantest präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advantest im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,712 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,65 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 29,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Advantest einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD im Vergleich zu 1,43 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 5,91 Milliarden USD, gegenüber 5,11 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at