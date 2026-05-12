Ausblick: Aeluma präsentiert Quartalsergebnisse

Aeluma wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,035 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aeluma noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aeluma in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,150 USD aus. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 5,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at