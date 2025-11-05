Aemetis Aktie
Ausblick: Aemetis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aemetis wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,211 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aemetis noch -0,380 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll Aemetis 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 87,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aemetis 81,4 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,218 USD, gegenüber -1,910 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 279,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 267,6 Millionen USD generiert worden waren.
