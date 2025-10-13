AEON Aktie

WKN: 919976 / ISIN: US0076271024

13.10.2025 07:01:06

Ausblick: AEON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AEON veröffentlicht am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 16,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD, gegenüber 0,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 71,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,45 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 11,83 -1,09% AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

