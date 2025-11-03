Ausblick: AES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AES lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,766 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,710 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,22 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 11,99 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at