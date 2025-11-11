Aethlon Medical Aktie

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Aethlon Medical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aethlon Medical wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -3,663 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -16,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Aethlon Medical mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -12,007 USD im Vergleich zu -85,800 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

