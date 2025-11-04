Ausblick: Aeva Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aeva Technologies wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,456 USD. Das entspräche einem Gewinn von 34,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,700 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,804 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 18,5 Millionen USD, gegenüber 9,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at