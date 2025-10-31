Affle Aktie
WKN DE: A3C9VK / ISIN: INE00WC01027
|
31.10.2025 07:01:06
Ausblick: Affle (India) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Affle (India) stellt am 01.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,86 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,45 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,43 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 34,53 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,23 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 27,32 Milliarden INR, gegenüber 22,66 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Affle (India) Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Ausblick: Affle (India) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.07.25
|Ausblick: Affle (India) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.05.25
|Ausblick: Affle (India) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Affle (India) Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Affle (India) Ltd Registered Shs
|1 927,45
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.