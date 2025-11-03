Ausblick: Aflac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aflac öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 48,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,95 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aflac für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,63 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,93 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

