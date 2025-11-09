ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A403RK / ISIN: US00847G8042

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Agenus legt Quartalsergebnis vor

Agenus wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,080 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 220,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 80,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -10,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 187,1 Millionen USD, gegenüber 103,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Agenus Inc Registered Shs 3,98 3,65% Agenus Inc Registered Shs

