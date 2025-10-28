Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Agnico-Eagle Mines wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,74 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agnico-Eagle Mines 1,54 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agnico-Eagle Mines in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,94 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,76 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,84 Milliarden CAD, gegenüber 11,35 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at