Agnico-Eagle Mines Aktie
WKN: 860325 / ISIN: CA0084741085
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Agnico-Eagle Mines wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,74 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agnico-Eagle Mines 1,54 CAD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agnico-Eagle Mines in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,94 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,76 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,84 Milliarden CAD, gegenüber 11,35 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agnico-Eagle Mines Ltd.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Agnico-Eagle Mines Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Agnico-Eagle Mines Ltd.
|136,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.