Agricultural Bank of China Aktie
WKN DE: A1C024 / ISIN: CNE100000Q43
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Agricultural Bank of China (H) legt Quartalsergebnis vor
Agricultural Bank of China (H) öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,205 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 172,19 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 379,19 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,791 CNY im Vergleich zu 0,810 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 718,83 Milliarden CNY, gegenüber 1.530,04 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
