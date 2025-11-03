Air Canada Voting and Variable Voting Aktie

Air Canada Voting and Variable Voting für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12EGF / ISIN: CA0089118776

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Air Canada Voting and Variable Voting stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,789 CAD je Aktie gegenüber 5,68 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Air Canada Voting and Variable Voting in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,11 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 CAD, gegenüber 4,80 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 22,14 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 22,26 Milliarden CAD generiert worden waren.

