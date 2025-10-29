Ausblick: Air China legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Air China wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,127 CNY je Aktie gegenüber 0,250 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Air China nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 46,65 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,53 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,089 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,010 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,06 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 166,70 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at