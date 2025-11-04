Alchip Technologies Aktie

Alchip Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14NVD / ISIN: KYG022421088

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Alchip Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alchip Technologies wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen, dass Alchip Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,40 TWD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22,46 TWD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 38,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,83 Milliarden TWD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alchip Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,19 Milliarden TWD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 69,85 TWD im Vergleich zu 81,34 TWD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 39,64 Milliarden TWD, gegenüber 51,97 Milliarden TWD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

