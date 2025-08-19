Alcon Aktie

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

Bilanz in Sicht 19.08.2025 21:08:00

Ausblick: Alcon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Alcon-Bilanz.

Alcon stellt am 20.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,581 CHF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 0,410 CHF je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten eine Verringerung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,14 Milliarden CHF gegenüber 2,26 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 CHF, wohingegen im Vorjahr noch 1,81 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,50 Milliarden CHF erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,73 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

Alcon AG 76,94 1,66%

