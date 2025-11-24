Alibaba Group Aktie

Alibaba Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PVFU / ISIN: KYG017191142

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 07:01:06

Ausblick: Alibaba Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alibaba Group veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alibaba Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,843 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,55 HKD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,48 Prozent auf 266,31 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba Group noch 257,35 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Erwartungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,70 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,44 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 50 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.136,05 Milliarden HKD, gegenüber 1.075,69 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alibaba Group Holding Ltd Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Alibaba Group Holding Ltd Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs 17,15 6,35% Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen am Montag in Grün -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen