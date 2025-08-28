Ausblick: Alibaba Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alibaba Group präsentiert am 29.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,95 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,36 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alibaba Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 274,84 Milliarden HKD im Vergleich zu 262,56 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,39 HKD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,44 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich auf 1.151,70 Milliarden HKD, gegenüber 1.075,69 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at