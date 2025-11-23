Alimentation Couche-Tard Aktie
WKN DE: A3DSL8 / ISIN: CA01626P1484
|
23.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alimentation Couche-Tard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alimentation Couche-Tard wird am 24.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,745 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,01 Milliarden USD für Alimentation Couche-Tard, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,77 Milliarden CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus. Im Vorjahr waren 3,79 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 74,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 101,53 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Alimentation Couche-Tard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.09.25
|Ausblick: Alimentation Couche-Tard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.08.25
|Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.25