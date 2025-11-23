Ausblick: Alimentation Couche-Tard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alimentation Couche-Tard wird am 24.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,745 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,01 Milliarden USD für Alimentation Couche-Tard, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,77 Milliarden CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus. Im Vorjahr waren 3,79 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 74,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 101,53 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at