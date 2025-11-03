Allied Blenders and Distillers Aktie
WKN DE: A41234 / ISIN: INE552Z01027
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Allied Blenders and Distillers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Allied Blenders and Distillers wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,10 INR je Aktie gegenüber 1,70 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 51,81 Prozent auf 9,78 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 INR im Vergleich zu 7,19 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 40,03 Milliarden INR, gegenüber 35,06 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
