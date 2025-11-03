Allied Blenders and Distillers Aktie

Allied Blenders and Distillers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41234 / ISIN: INE552Z01027

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Allied Blenders and Distillers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Allied Blenders and Distillers wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,10 INR je Aktie gegenüber 1,70 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 51,81 Prozent auf 9,78 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 INR im Vergleich zu 7,19 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 40,03 Milliarden INR, gegenüber 35,06 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Allied Blenders and Distillers Limited Registered Shs

Analysen zu Allied Blenders and Distillers Limited Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Allied Blenders and Distillers Limited Registered Shs 685,15 3,50%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

