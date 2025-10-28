Allison Transmission Holdings Aktie
WKN DE: A1JGSV / ISIN: US01973R1014
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Allison Transmission präsentiert Quartalsergebnisse
Allison Transmission öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,06 Prozent auf 757,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 824,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,31 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
