Allison Transmission Holdings Aktie

Allison Transmission Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSV / ISIN: US01973R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Allison Transmission präsentiert Quartalsergebnisse

Allison Transmission öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,06 Prozent auf 757,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 824,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,31 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allison Transmission Holdings Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Allison Transmission Holdings Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allison Transmission Holdings Inc. 65,50 1,55% Allison Transmission Holdings Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen