Ausblick: Allot Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Allot Communications wird am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,041 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Allot Communications im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,46 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,158 USD, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 99,8 Millionen USD im Vergleich zu 92,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at