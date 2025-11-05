Erste Schätzungen: Allot Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allot Communications wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,041 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 25,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,158 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 99,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,2 Millionen USD generiert wurden.

