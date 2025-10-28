Alm. Brand A-S Aktie
WKN: 886785 / ISIN: DK0015250344
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Alm Brand A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alm Brand A-S wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,275 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alm Brand A-S 0,200 DKK je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,23 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,01 Milliarden DKK aus.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 11,83 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 13,08 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
