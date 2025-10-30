Ausblick: Alma Media präsentiert Quartalsergebnisse

Alma Media lädt am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,204 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alma Media in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 79,1 Millionen EUR im Vergleich zu 75,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,722 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,640 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 327,3 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 312,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at