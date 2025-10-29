Ausblick: Alnylam Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alnylam Pharmaceuticals stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,561 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 959,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 91,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 500,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, gegenüber -2,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 3,56 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at