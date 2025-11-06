Alpha Bank AE Aktie
WKN DE: A2AAAX / ISIN: US02071M5076
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alpha Bank AE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alpha Bank AE (spons ADRs) öffnet am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,024 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Alpha Bank AE (spons ADRs) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 647,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 54,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alpha Bank AE (spons ADRs) 1,41 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD im Vergleich zu 0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 2,60 Milliarden USD, gegenüber 5,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
