Alpha Teknova Aktie
WKN DE: A3CS7X / ISIN: US02080L1026
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alpha Teknova veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Alpha Teknova wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,094 USD. Dies würde einen Gewinn von 37,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Alpha Teknova -0,150 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,78 Prozent auf 10,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alpha Teknova noch 9,6 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,343 USD, gegenüber -0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 40,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 37,7 Millionen USD generiert worden waren.
