Ausblick: AltaGas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AltaGas wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,045 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,85 Milliarden CAD gegenüber 2,80 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,95 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 12,86 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 12,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at