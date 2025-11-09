AlTi Global Aktie
WKN DE: A3D88N / ISIN: US02157E1064
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: AlTi Global vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AlTi Global lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AlTi Global die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass AlTi Global für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 51,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD, gegenüber -1,590 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 243,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 207,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
