Ausblick: Altisource Portfolio Solutions SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Altisource Portfolio Solutions SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Altisource Portfolio Solutions SA im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,45 Prozent auf 36,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Altisource Portfolio Solutions SA noch 34,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,480 USD, gegenüber -3,320 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 147,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 161,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

