Ausblick: Amarin verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Amarin öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amarin für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,210 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Amarin im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 43,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,645 USD, gegenüber -4,000 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 200,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 228,7 Millionen USD generiert worden waren.
