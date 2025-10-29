Ausblick: Ambev gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ambev wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,039 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ambev 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Ambev im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,168 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,69 Milliarden USD, gegenüber 16,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at