AMC Network a Aktie
WKN DE: A1JBRG / ISIN: US00164V1035
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: AMC Networks A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AMC Networks A stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,288 USD. Dies würde einer Verringerung von 62,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AMC Networks A 0,760 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 599,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AMC Networks A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 548,9 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,13 USD je Aktie, gegenüber -5,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,29 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
