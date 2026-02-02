Amcor Aktie

Amcor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41YMQ / ISIN: JE00BV7DQ550

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Amcor legt Quartalsergebnis vor

Amcor wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,847 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 51,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,560 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,53 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 70,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,00 USD, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 23,06 Milliarden USD im Vergleich zu 15,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

